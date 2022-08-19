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МастерШеф

Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка

19.08.2022

Рецепт для тих, хто може вимовити його назву правильно. Тобто лише для українців. Переможець проекту СТБ МастерШеф Євген Клопотенко пропонує спрощений рецепт паляниці без дріжджів, з чотирьох інгредієнтів. Подробиці ― далі в матеріалі. 

Паляниця: спрощений рецепт

Інгредієнти:

  • Борошно ― 500 г
  • Кисломолочка будь-яка або вода ― 400 мл
  • Сіль ― 1 ч. л.
  • Сода ― 1 ч. л.

Спосіб приготування: 

  1. Насипаєте в миску борошно, сіль та соду. Добре розмішуєте, щоб сода розійшлася по всьому борошну. Заливаєте кисломолочкою. Якщо немає кисломолочки, то беріть воду + оцет, щоб погасити соду. Суміш просто перемішуєте, щоб борошно просочилося рідиною, потрібно 1―2 хв.
  2. Потім вивалюєте масу на підпилений борошном стіл і робите плаский чотирикутник, який складаєте конвертиком і заокруглюєте. Заміс закінчено. Берете деко з пергаментом, змащуєте олією. Печете 40―45 хвилин за 200 градусів.

Смачного!

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