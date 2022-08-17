Шакшука: покроковий рецепт

Шакшука: рецепт від Володимира Ярославського
Шакшука – страва з яєць, смажених у соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі та приправ. Ця смакота входить в кухню Ізраїлю, більшості арабських країн і Азербайджану. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування шакшуки читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- перець білий – 2 шт.
- цибуля ріпчаста великий – 1 шт.
- томати без шкіри – 3 великі
- часник – пару зубків
- сіль – пару щіпок
- чорний мелений перець, духмяний
- зіра і коріандр мелені – 0,5 ч. л.
- оливкова олія для подачі та смаження
Приготування:
- Ріжемо цибулю дрібним кубиком і обсмажуємо до прозорого кольору на олії.
- Додаємо нарізаний крупно білий перець, обсмажуємо трохи, потім додаємо рублений часник і ще злегка обсмажуємо.
- Додаємо вже подрібнені томати, сіль, перець і тушкуємо до стану соусу, щоб вийшла «кислота», хвилин 15–20.
- Наприкінці додаємо зіру і коріандр, доводимо до смаку.
- Прямо в сковорідці робимо поглиблення, додаємо 3 яйця.
- Трохи їх подсолюємо, накриваємо кришкою і тушкуємо кілька хвилин. Білок яєць в ідеалі повинен стати білим і пружним, але ще залишатися схожим на желе.
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Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova
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