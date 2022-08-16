Аджика: покроковий рецепт

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МастерШеф

Аджика: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

16.08.2022

Аджика це гостра приправа у вигляді пастоподібної маси. Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський. Покроковий рецепт аджики читайте в матеріалі.

Аджика

Інгредієнти:

  • помідори 2 кг
  • перець болгарський червоний 0,6 кг
  • свіжий гіркий червоний перець 3 шт.
  • яблуко 2 шт.
  • імбир сухий 2 ч. л.
  • цукор 3 ст. л.
  • оцет 20 мл
  • часник 150 г
  • сік лимона 1 шт.
  • базилік свіжий 70 г
  • хрін готовий 2 ст. л.
  • оливкова олія ​​50 мл
  • сіль, перець чорний за смаком

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Приготування:

  1. Чистимо овочі, перекручуємо на м’ясорубці.
  2. Додаємо сухі спеції, хрін, сік лимона, оцет і оливкову олію. Солимо і перчимо.
  3. Ставимо на повільний вогонь і доводимо до кипіння. Випаровуємо близько 3040 хв.

Можна вживати аджику у сирому вигляді: настояти близько 2 годин і додати дрібно рублений базилік.

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