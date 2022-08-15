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МастерШеф

Буде Клопотенко: вже цієї суботи дивіться новий сезон улюбленого шоу «МастерШеф. Битва сезонів»

15.08.2022

Вже цієї суботи, 20 серпня, в ефір СТБ повертається головний кулінарний проєкт країни – «МастерШеф. Битва сезонів». Двадцятка улюблених глядачами учасників минулих сезонів «МастерШеф» знов зійдеться у змаганні за кулінарну першість. Оцінювати їх майстерність будуть незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Майстер шеф. Битва сезонів ПОВЕРТАЄТЬСЯ! – з 20 серпня на СТБ

Фото – Instagram

Що цікавого чекати від повернення шоу

Проєкт повертається в ефір 20 серпня о 19:00 і виходитиме з першого випуску щосуботи. Серед учасників будуть: переможець 7 сезону Пава, який запам’ятався не лише оригінальними стравами, а й коронним «курлик»; переможець 1 сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник; фіналістка 5 сезону Катерина Велика; фіналіст «МастерШеф. Професіонали-2», талановитий кулінар з оригінальним поглядом на їжу, продукти, техніки та смаки Олександр Цвігун; Наталка Петрик та інші.

Повний склад учасників «МастерШеф. Битва сезонів» ви можете переглянути за посиланням.

Більше на тему: «МастерШеф» 2022: учасники «Битви сезонів» у повному складі

Також гостем одного із випусків стане шеф-кухар та переможець проєкту «МастерШеф»-5 Євген Клопотенко! Саме він буде коштувати й оцінювати страви учасників!

Нагадаємо, прем’єра «МастерШеф. Битва сезонів» відбулася в ефірі СТБ наприкінці січня 2022 року і була зупинена у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії в Україну.

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