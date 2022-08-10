Аджика: покроковий рецепт

Аджика: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)
Аджика — це гостра приправа у вигляді пастоподібної маси. Своїм рецептом поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський. Покроковий рецепт аджики читайте в матеріалі.
Інгредієнти:
- помідори — 2 кг
- перець болгарський червоний — 0,6 кг
- свіжий гіркий червоний перець — 3 шт.
- яблуко — 2 шт.
- імбир сухий — 2 ч. л.
- цукор — 3 ст. л.
- оцет — 20 мл
- часник — 150 г
- сік лимона — 1 шт.
- базилік свіжий — 70 г
- хрін готовий — 2 ст. л.
- оливкова олія — 50 мл
- сіль, перець чорний — за смаком
Більше на тему: Огірки з кетчупом: рецепт на зиму
Приготування:
- Чистимо овочі, перекручуємо на м’ясорубці.
- Додаємо сухі спеції, хрін, сік лимона, оцет і оливкову олію. Солимо і перчимо.
- Ставимо на повільний вогонь і доводимо до кипіння. Випаровуємо близько 30—40 хв.
Можна вживати аджику у сирому вигляді: настояти близько 2 годин і додати дрібно рублений базилік.
Більше на тему: Кабачкова ікра на зиму: рецепт приготування
Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ