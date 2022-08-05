Канадські панкейки: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Яка страва на сніданок може бути смачнішою за панкейки? Запашні, пухкі, з кленовим сиропом та ягодами… Велика чашка кави та схід літнього сонця – все це піднімає настрій та заряджає енергією на весь день! Хочете спробувати найсмачніші канадські панкейки? Секрет приготування цього неймовірного сніданку нам відкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- борошно — 260 г
- цукор — 50 г
- розпушувач — 4 ч. л.
- сіль — ½ ч. л.
- велике яйце — 1 шт.
- молоко — 360 мл
- топлене вершкове масло кімнатної температури — 55 г
- ванільний екстракт — 2 ч. л.
- ягоди та кленовий сироп (можна замінити на мед)
Спосіб приготування:
- Змішайте всі сухі інгредієнти.
- Змішайте окремо всі вологі інгредієнти.
- Змішайте сухі та вологі інгредієнти вінчиком, тільки не перебийте їх (тісто повинно бути густим, але таким, щоб можна було налити у пательню). Дайте відпочити 5-10 хвилин. Можна додати шматочки заморожених ягід.
- Нагрійте пательню, додайте трохи вершкового масла та вилийте приблизно 3 ст. л. тіста на 1 панкейк.
- Смажте, поки не утворяться бульбашки на поверхні, а краї будуть запечені, і потім перевертайте до золотисто-коричневого кольору.
- Подавайте з кленовим сиропом або медом та ягодами (за бажанням).
Смачного!
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