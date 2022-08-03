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МастерШеф

Пісний майонез: рецепт від Володимира Ярославського

03.08.2022

Пісний майонез – чудова альтернатива оліям. Суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський уже поділився з читачами сайту телеканалу СТБ безліччю смачних і корисних рецептів у піст. Професіонал також розкрив секрети приготування пісного майонезу, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт пісного майонезу читайте в матеріалі.  

Як приготувати пісний майонез: рецепт покроково

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Інгредієнти:

  • тофу — 350 г
  • оливкова олія — 130 мл
  • лимонний сік — 12 мл
  • сіль — за смаком
  • естрагон — 10 г
  • петрушка — 25 г
  • часник конфі — 20 г

Спосіб приготування:

  1. У склянці занурним блендером добре збити всі продукти. 
  2. Замість петрушки можна використати пасту з петрушки, яка залишається після зеленого масла.
  3. Замість естрагону можна взяти петрушку, кріп, тахінну пасту або в’ялені томати. Щоразу у вас буде новий смак!

Використовувати можна як майонез або як соус у холодні пісні або звичайні страви: пісний олів’є, зелені салати, до печених корінців або інших овочів. 

Смачного!

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