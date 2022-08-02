Полунично-яблучний зефір: покроковий рецепт

Полунично-яблучний зефір: рецепт від Катерини Пєскової

Зефір не лише смачний, а й корисний, оскільки його готують з використанням фруктів і ягід. Своїм рецептом приготування полунично-яблучного зефіру поділилася фіналістка «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова. Покроковий рецепт читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

цукрова пудра – 250 г

яєчний білок – 1 шт.

пюре полуниці – 125 г

пюре яблук – 125 г

цукор – 440 г

вода – 150 мл

агар-агар – 8 г

Приготування:

Чистимо яблука від шкірки і серцевини. Запікаємо їх в духовці або мікрохвильовій печі. Пробиваємо масу блендером до утворення однорідного пюре. Проціджуємо пюре через сито і відважуємо 125 г. Якщо яблучне пюре вийшло дуже рідким, його можна уварити, щоб зайва рідина випарувалась. Готуємо полуничне пюре. Свіжу або заморожену полуницю пробиваємо блендером. Потім через сито проціджуємо масу, щоб позбутися кісточок. Оскільки пюре виходить рідким, його потрібно трохи уварити в сотейнику. Буквально 5–10 хвилин потримати на слабкому вогні та помішувати, поки пюре не загусне. У чашу комбайна насипаємо просіяну цукрову пудру. Додаємо полуничне і яблучне пюре. Трохи перемішуємо масу на повільній швидкості і потім додаємо яєчний білок. Збиваємо інгредієнти до стійких піків. Воду і агар-агар ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Це дозволить переконатися в тому, що агар-агар спрацював. Потім відразу всипаємо весь цукор. Щоб нічого не прилипало до дна, сироп постійно помішуємо і доводимо до температури 110 градусів. Знімаємо сироп з вогню і чекаємо, коли він трохи охолоне і пропадуть перші великі бульбашки. Потім його можна додавати в нашу полунично-яблучну масу. Важливо лити сироп маленькою цівкою по стінці чаші, швидкість міксера – середня. Перемішуємо всі інгредієнти до однорідної консистенції. Агар-агар стабілізується за кімнатної температури. Тому поки зефір ще теплий (38–40 градусів), його потрібно відсадити – перекласти в кондитерський мішок і сформувати зефірки на пергаменті або силіконовому килимку. Ми залишаємо зефір за кімнатної температури і чекаємо 12 годин. Присипаємо зефір цукровою пудрою, акуратно відклеюємо половинки від килимка і склеюємо дві штучки схожого розміру. Отримані зефіркі знову злегка притрушуємо цукровою пудрою.

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