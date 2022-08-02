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Канадські панкейки: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

02.08.2022

Яка страва на сніданок може бути смачнішою за панкейки? Запашні, пухкі, з кленовим сиропом та ягодами… Велика чашка кави та схід літнього сонця – все це піднімає настрій та заряджає енергією на весь день! Хочете спробувати найсмачніші канадські панкейки? Секрет приготування цього неймовірного сніданку нам відкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

Канадські панкейки: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

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Інгредієнти:

  • борошно — 260 г 
  • цукор — 50 г 
  • розпушувач — 4 ч. л. 
  • сіль — ½ ч. л. 
  • велике яйце — 1 шт. 
  • молоко — 360 мл 
  • топлене вершкове масло кімнатної температури — 55 г 
  • ванільний екстракт — 2 ч. л. 
  • ягоди та кленовий сироп (можна замінити на мед)

Спосіб приготування:

  1. Змішайте всі сухі інгредієнти.
  2. Змішайте окремо всі вологі інгредієнти.
  3. Змішайте сухі та вологі інгредієнти вінчиком, тільки не перебийте їх (тісто повинно бути густим, але таким, щоб можна було налити у пательню). Дайте відпочити 5-10 хвилин. Можна додати шматочки заморожених ягід.
  4. Нагрійте пательню, додайте трохи вершкового масла та вилийте приблизно 3 ст. л. тіста на 1 панкейк.
  5. Смажте, поки не утворяться бульбашки на поверхні, а краї будуть запечені, і потім перевертайте до золотисто-коричневого кольору.
  6. Подавайте з кленовим сиропом або медом та ягодами (за бажанням).

Смачного!

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