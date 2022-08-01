Яйце-пашот: покроковий рецепт від Пави

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МастерШеф

Яйце-пашот від Пави

01.08.2022

Яйцями-пашот називають яйця, зварені у воді без шкаралупи. Смак таких яєць дуже ніжний, кремовий, м’який – саме за це їх так люблять французи. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський, він же Пава, розповів, як приготувати яйце-пашот.

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Інгредієнти:

  • невелика каструля води
  • яйце 1 шт.

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Приготування:

  1. Перед тим, як вибити яйце у воду, слід обов’язково помішати її вінчиком, щоб посередині утворилася воронка.
  2. Яйце потрібно опустити саме в цю воронку. Завдяки її руху білок буде обволікати жовток.
  3. Від того, наскільки довго яйце залишається в гарячій воді, залежить щільність жовтка. Якщо варити 23 хв. – жовток виходить кремоподібним. Близько 5 хвилин – більш щільним. Більше 7 хвилин – яйце буде зварене круто.

Смачного!

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