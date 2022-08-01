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МастерШеф

Що приготувати під час війни? Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка

01.08.2022

Що приготувати під час війни? Переможець проекту СТБ МастерШеф Євген Клопотенко пропонує нам спробувати солодий рисовий пудинг. Рецепт  ―  далі в матеріалі. 

Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

  • рис ― 700―800 г
  • яйця ― 4 шт.
  • молоко ―  1 л
  • цукор ― 150―200 г

Спосіб приготування:

  1. Берете 700―800 г відвареного рису. Щоб зварити рис, залийте його водою у пропорції 1:2, доведіть до кипіння, накрийте і зніміть з вогню. За 30 хвилин він сам себе приготує. 
  2. В окремій мисці збиваєте 4 яйця з 1 л молока та 150―200 г цукру. Якщо молока немає, то є три варіанти на заміну: просто вода; вода+вершкове масло; сухе молоко, розведене водою. 
  3. Якщо у вас там є якась кориця на кухні, або ванільний цукор, або цедра, то додайте. 
  4. Рис перекладаєте у форму для запікання, заливаєте яєчною сумішшю та печете 45―60 хвилин за 180 градусів, доки не з’явиться золотава скоринка. Для мультиварки теж підходить.

Смачного!

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