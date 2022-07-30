Мастер Шеф. Битва сезонів ПОВЕРТАЄТЬСЯ! – дивіться з 20 серпня на СТБ
30.07.2022
Легендарне шоу Мастер Шеф. Битва сезонів повертається! На одній кухні зберуться учасники, яких полюбила країна. Пава, Катерина Велика, Вітек, Наталія Петрик, Олександр Цвігун та інші розпалять справжню битву сезонів за кулінарну першість! Не пропустіть – дивіться Мастер Шеф. Битва сезонів із 20 серпня на СТБ.
Video: Мастер Шеф. Битва сезонів ПОВЕРТАЄТЬСЯ! – дивіться з 20 серпня на СТБ
Дивіться Мастер Шеф. Битва сезонів з 20 серпня на СТБ. Дізнайтесь, що чекає на глядачів у новому сезоні і які яскраві учасники у битві сезонів поборяться за перемогу у Мастер Шеф