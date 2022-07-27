Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої

Салат «Цезар» від Катерини Великої
«Цезар» – всесвітньовідомий і вельми популярний салат. Класичний салат винайшов італійський кухар на День Незалежності ще в 1924 році. Сучасних інтерпретацій рецепта зараз безліч. Покроковий рецепт найпопулярнішого варіанта салату «Цезар» від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете у матеріалі.
Інгредієнти для салату:
- помідор – 2 шт.
- перепелині яйця – 10 шт.
- багет – 1 шт.
- листя салату
- куряча грудка – 200 г
Інгредієнти для маринаду:
- соєвий соус – 4 ст. л.
- коріандр – 0,5 ч. л.
- сухий імбир – 0,5 ч. л.
- часник – 3 зубчики
- соняшникова олія – 5 ст. л.
- гірчиця – 1 ст. л.
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Інгредієнти для соусу:
- яйце – 1 шт.
- соняшникова олія – 150 мл
- гірчиця – 10 г
- пармезан – 30 г
- каперси – 10 шт.
- соєвий соус – 2 ст. л.
- анчоуси – 3 шт.
- часник – 1 зубчик
Приготування:
- Збити у блендері всі інгредієнти для маринаду.
- Грудку розрізати вздовж на 2–3 частини, залити маринадом і залишити мінімум на 2 години (краще на всю ніч).
- Обсмажити курку на попередньо розігрітій сковорідці.
- Для соусу збити блендером яйце з гірчицею і поступово додати олію.
- Продовжуючи збивати, додати всі інші інгредієнти.
- Нарізати багет кубиками і відправити в духовку, розігріту до 200 °С, до рум’яності.
- Помідори нарізати кубиками 1х1 см.
- Перепелині яйця розрізати навпіл.
- Додати листя салату, перепелині яйця і заправити салат соусом.
Смачного!
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