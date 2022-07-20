Канадські панкейки: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Яка страва на сніданок може бути смачнішою за панкейки? Запашні, пухкі, з кленовим сиропом та ягодами… Велика чашка кави та схід літнього сонця – все це піднімає настрій та заряджає енергією на весь день! Хочете спробувати найсмачніші канадські панкейки? Секрет приготування цього неймовірного сніданку нам відкрив суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

борошно — 260 г

цукор — 50 г

розпушувач — 4 ч. л.

сіль — ½ ч. л.

велике яйце — 1 шт.

молоко — 360 мл

топлене вершкове масло кімнатної температури — 55 г

ванільний екстракт — 2 ч. л.

ягоди та кленовий сироп (можна замінити на мед)

Спосіб приготування:

Змішайте всі сухі інгредієнти. Змішайте окремо всі вологі інгредієнти. Змішайте сухі та вологі інгредієнти вінчиком, тільки не перебийте їх (тісто повинно бути густим, але таким, щоб можна було налити у пательню). Дайте відпочити 5-10 хвилин. Можна додати шматочки заморожених ягід. Нагрійте пательню, додайте трохи вершкового масла та вилийте приблизно 3 ст. л. тіста на 1 панкейк. Смажте, поки не утворяться бульбашки на поверхні, а краї будуть запечені, і потім перевертайте до золотисто-коричневого кольору. Подавайте з кленовим сиропом або медом та ягодами (за бажанням).

Смачного!

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