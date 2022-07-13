Як приготувати еклери: рецепт покроково від Ігоря Фоменка

Ігор Фоменко, учасник «МастерШеф» серед підлітків, і після проекту продовжує серйозно займатися кулінарією. Хлопець став кулінарною зіркою у своєму регіоні — він активно проводить майстер-класи, бере участь в кулінарних конкурсах і готує торти на замовлення. Ось і зараз Ігор поділився з нами рецептом ніжних еклерів — читайте в матеріалі.

Інгредієнти для заварного тіста:

Інгредієнти для заварного крему:

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Спосіб приготування:

Приготуйте заварне тісто. Змішайте молоко, воду, вершкове масло і доведіть до кипіння. Одразу після закипання додайте борошно, сіль, цукор та перемішайте. Заварюйте тісто, поки не утвориться однорідний шар і на дні сотейника не з’явиться золотава скоринка.

Через насадку «Закрита зірка» відсадіть тісто смужками завдовжки 7 – 10 см на відстані 3 – 5 см одна від одної.

Поставте тістечка в духовку, попередньо розігріту до 205 °С, і випікайте 20 хв. У цей час категорично заборонено відкривати духовку.

По закінченні цього часу понизьте температуру до 150 – 160 °С і продовжуйте випікати ще 15 хв. Під час цього процесу бажано на кілька хвилин відкрити духовку, щоб вийшов зайвий пар.

Коли еклери будуть готові, дайте їм охолонути.

Приготуйте заварний крем. З’єднайте яйця, цукор, борошно, ванільний цукор і збийте все вінчиком. Додайте холодне молоко і збийте міксером. Доведіть крем до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Потім зніміть крем з вогню, щільно закрийте харчовою плівкою і дайте охолонути до кімнатної температури.