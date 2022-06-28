Торт Наполеон: покроковий рецепт від Володимира Ярославського

Торт «Наполеон»: рецепт від Володимира Ярославського

Торт «Наполеон» – один із найпопулярніших рецептів випічки. Тонке листкове тісто, ніжний заварний крем ще і з чашкою какао порадують всіх любителів солодощів. Сімейним рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Наполеона» читайте в матеріалі.

Інгредієнти для 7–8 коржів:

яйця – 3 шт.

сметана -– 70 г

цукор – 70 г

масло вершкове розтоплене – 70 г

молоко – 30 мл

коньяк – 15 г

сіль – 2 г

борошно – 450 г

Інгредієнти для крему:

молоко – 950 мл

цукор – 250 г

борошно – 100 г

яйця – 4 шт.

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Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для тіста. Воно повинно бути щільне і не липнути до рук. Розкачуємо тісто з борошном дуже тонко. Випікаємо за температури 180 градусів до рум’яності. Коржі проколоти виделкою. 750 мл молока і 250 г цукру доводимо до кипіння і вводимо суміш інгредієнтів, які залишилися для крему. Все перемішуємо ретельно й інтенсивно. Заварюємо в крем і охолоджуємо. Коли крем охолов, додаємо 300 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо до повного «розходження». Повинен вийти ароматний шовковистий однорідний крем. Далі просто промазуємо коржі. Залишаємо на ніч в холодильнику під плівкою. Вранці ставимо під прес або кладемо дошку зверху.

Смачного!

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