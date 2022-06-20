Яйце-пашот від Пави
20.06.2022
Яйцями-пашот називають яйця, зварені у воді без шкаралупи. Смак таких яєць дуже ніжний, кремовий, м’який – саме за це їх так люблять французи. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський, він же Пава, розповів, як приготувати яйце-пашот.
Інгредієнти:
- невелика каструля води
- яйце – 1 шт.
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Приготування:
- Перед тим, як вибити яйце у воду, слід обов’язково помішати її вінчиком, щоб посередині утворилася воронка.
- Яйце потрібно опустити саме в цю воронку. Завдяки її руху білок буде обволікати жовток.
- Від того, наскільки довго яйце залишається в гарячій воді, залежить щільність жовтка. Якщо варити 2–3 хв. – жовток виходить кремоподібним. Близько 5 хвилин – більш щільним. Більше 7 хвилин – яйце буде зварене круто.
Смачного!
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