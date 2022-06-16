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Тісто для піци: рецепт від Володимира Ярославського

16.06.2022

Обожнюєте піцу, але терпіти не можете місити тісто власноруч? Секрет приготування чудового тіста для піци нам розкрив суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Тісто для піци: рецепт від Володимира Ярославського

Інгредієнти:

  • борошно хлібопекарське (збагачене білком) вищого сорту — 800 г 
  • вода кімнатної температури — 550 мл 
  • сіль — 12–14 г 
  • сухі дріжджі — 4 г 
  • оливкова олія — 15 г 

Спосіб приготування: 

  1. Сухі дріжджі розводимо в ледь теплій воді, даємо постояти хвилин 15.
  2. Додаємо приблизно половину борошна, замішуємо тісто і, накривши рушником, даємо постояти 2–3 години за кімнатної температури.
  3. Ця перша «опара» має підійти 2–3 рази. 
  4. Далі домішуємо решту борошна, сіль та олію і ще даємо постояти приблизно годину-півтори. Тісто має збільшитися в 2 рази. 
  5. Формуємо кулі — з цієї кількості має вийти 6 штук, але ви можете зробити і 5, і 4. Для цього ділимо тісто і скочуємо його в кульки руками. Можна навіть попередньо зліпити руками, а потім «закатати».
  6. Залишаємо на ніч у холодильнику, але можна й трохи більше — навіть 2–3 доби!
  7. Дістаємо вже сформовану кулю тіста, трохи розтягуємо руками по колу. 
  8. Беремо пергамент, посипаємо його борошном і вже повністю формуємо основу для піци.
  9. Викладаємо на тісто свою улюблену начинку і ставимо в розігріту до 240°C духовку приблизно на 8–10 хвилин.

Смачного!

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