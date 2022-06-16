Як приготувати пісний майонез: рецепт покроково

Пісний майонез: рецепт від Володимира Ярославського
16.06.2022
Пісний майонез – чудова альтернатива оліям. Суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський уже поділився з читачами сайту телеканалу СТБ безліччю смачних і корисних рецептів у піст. Професіонал також розкрив секрети приготування пісного майонезу, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт пісного майонезу читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- тофу — 350 г
- оливкова олія — 130 мл
- лимонний сік — 12 мл
- сіль — за смаком
- естрагон — 10 г
- петрушка — 25 г
- часник конфі — 20 г
Спосіб приготування:
- У склянці занурним блендером добре збити всі продукти.
- Замість петрушки можна використати пасту з петрушки, яка залишається після зеленого масла.
- Замість естрагону можна взяти петрушку, кріп, тахінну пасту або в’ялені томати. Щоразу у вас буде новий смак!
Використовувати можна як майонез або як соус у холодні пісні або звичайні страви: пісний олів’є, зелені салати, до печених корінців або інших овочів.
Смачного!
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