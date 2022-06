Гранола — ситний і корисний сніданок. Її легко і просто приготувати у домашніх умовах. На відміну від магазинної, вона не містить хімічних добавок, зайвого цукру і гідрогенізованих жирів. Покроковий рецепт від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете у матеріалі.

Інгредієнти:

Більше на тему: Дорадо на вугіллі від Саші Маслова

Приготування:

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.