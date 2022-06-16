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Гранола від Катерини Великої

16.06.2022

Гранола —  ситний і корисний сніданок. Її легко і просто приготувати у домашніх умовах. На відміну від магазинної, вона не містить хімічних добавок, зайвого цукру і гідрогенізованих жирів. Покроковий рецепт від учасниці «МастерШеф»-5  Катерини Великої знайдете у матеріалі.

гранола

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці 2 ст. л.
  • Горіхи 1/3 ст. л.
  • Насіння 1/3 ст. л.
  • Родзинки 1/3 ст. л.
  • Сухофрукти – жменя
  • Сіль 1/4 ч. л.
  • Мед (або цукор) 1/2 ст. л.
  • Кориця 1/2 ч.л.
  • Рослинна олія 3 ст. л.
  • Вода 1 ст. л.

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Приготування:

  1. Змішати у мисці пластівці, сіль і горіхи.
  2. На слабкому вогні нагріти мед, воду, корицю, рослинну олію. Змішати до однорідної маси. Вилити у сухі інгредієнти та перемішати.
  3. Розігріти духовку до 130 градусів.
  4. Змастити деко олією і рівномірно розподілити суміш.
  5. Запікати 3040 хвилин.
  6. Додати сухофрукти і запікати ще 1015 хвилин до золотистого кольору.
  7. У порцію граноли додати йогурт, фрукти, ягоди за смаком.
  8. Зберігати у банці зі щільною кришкою.

Смачного!

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