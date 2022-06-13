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Тарт із заварним кремом та полуницею від Катерини Великої

13.06.2022

Тарт вважається типовою стравою французької кухні. Це відкритий пиріг зі спеціально приготовленого пісочного тіста. Його вживають як основну страву, так і як десерт. Покроковий рецепт тарта із заварним кремом та полуницею від фіналістки «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете в матеріалі.

тарт клубника великой

Інгредієнти:

Пісочне тісто:

  • Борошно
  • Вершкове масло 150 г
  • Яйце 1 шт.
  • Цукрова пудра 2 ст. л.
  • Вода 1.5 стакана

Заварний крем:

  • Молоко 500 мл
  • Цукор 150 г
  • Яйце 2 шт.
  • Борошно 60 г
  • Вершкове масло 20 г
  • Екстракт ванілі 10 г

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Приготування:

  1. Просіяти борошно гіркою на стіл (робоча поверхня не повинна бути теплою, чим холодніша тим краще).
  2. Зробити «колодязь», додати туди яйце, цукор, масло і влити крижану воду.
  3. З’єднати всередині воронки всі компоненти і відразу замісити тісто.
  4. Коли тісто стане однорідним і м’яким, скатати в кулю, загорнути в плівку і відправити в холодильник на 30 хвилин.
  5. Розкатати тісто.
  6. Тарталетки випікати при температурі 180 градусів 15 хв., до повної готовності.
  7. У каструлю налити молоко і насипати цукор. Нагріти до розчинення цукру.
  8. Яйця і борошно перемішати до утворення однорідної маси.
  9. У яєчну суміш влити половину молока. Перемішати. Додати другу частину молока і знову перемішати.
  10. Поставити каструлю на вогонь, постійно перемішуючи, довести масу до кремоподібного стану.
  11. Зняти з вогню. Додати вершкове масло і ванільний цукор.
  12. Накрити плівкою. Дайте охолонути до кімнатної температури.
  13. Наповнити тарталетку кремом. Прикрасити полуницею і м’ятою.

Смачного!

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