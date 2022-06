Тарт вважається типовою стравою французької кухні. Це відкритий пиріг зі спеціально приготовленого пісочного тіста. Його вживають як основну страву, так і як десерт. Покроковий рецепт тарта із заварним кремом та полуницею від фіналістки «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Пісочне тісто:

Заварний крем:

Більше на тему: Фотодобірка «МастерШеф»-8: судді в соцмережах

Приготування:

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.