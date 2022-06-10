Сирна запіканка в яблуці: рецепт від Євгена Гребеника

Переможець «МастерШеф. Професіонали»-2 Євген Гребеник як ніхто знається на рецептах сирних запіканок ― одного разу він готував її на шоу. Читайте рецепт сирної запіканки в яблуці від одного з найкращих шеф-кухарів країни просто зараз!

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Інгредієнти:

яблука сорту гренні сміт середнього розміру ― 3 шт.

сир 15% (сухий) ― 300 г

яйця ― 2 шт.

вершки 30% ― 50―70 мл

фініки або будь-які інші солодкі сухофрукти

Спосіб приготування:

Яблука помити і розрізати вздовж на дві однакові половинки, відтак вирізати насіннєві камери. Фініки звільнити від кісточок. М’якуш проварити в киплячій воді до повного розм’якшення і подрібнити до стану пюре за допомогою кухонного ножа або блендера. Сир з’єднати з яйцем та вершками і збити у блендері до стану пишного крему та збільшення маси в об’ємі мінімум на 50%. У половинки яблук викладати трохи пюре з фініків, зверху за допомогою кондитерського мішка ― сирну масу. Помістити на деко з пекарським папером і запікати в духовці за температури 160―170 °C мінімум 30 хвилин або до повної готовності яблук.

Смачного!

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