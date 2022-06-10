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Бастурма в домашніх умовах: рецепт

10.06.2022

Хочете приготувати в’ялене м’ясо в домашніх умовах? Зовсім необов’язково купувати готовий продукт у магазині ― технологію його виробництва може освоїти кожен, якщо дотримуватиметься наших рекомендацій.

Бастурма в домашніх умовах

Інгредієнти:

  • куряче філе ― 500 г
  • сухі спеції ― 2 ст. л.
  • сіль ― 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе промити, обсушити, покласти в скляну ємність, ретельно натерти сіллю і залишити в холодильнику на 12 годин. 
  2. Відтак дістати філе з холодильника, промити і обсушити паперовими рушниками.
  3. Натерти філе спеціями з усіх боків, обгорнути марлею в кілька шарів і щільно перев’язати нитками. 
  4. Покласти в холодильник на 12 годин. Після цього виставити на балкон на 2―5 діб. По закінченні цього часу можна нарізати і куштувати.

Смачного!

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