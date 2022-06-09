Паста карбонара: рецепт від Євгена Гребеника

Карбонара ― один з найгеніальніших і однозначно найпопулярніших рецептів пасти у світі. Її дуже просто і легко приготувати, продукти для неї доступні, і ви зможете їх знайти в будь-якому супермаркеті. Карбонара має багато варіантів приготування: з вершками, беконом або панчетою, з сиром пармезан або пекоріно. Сьогодні своїм домашнім рецептом цієї популярної страви поділився переможець проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 Євген Гребеник.

Інгредієнти (на 4 порції):

Спагеті ― 320 г

Сіль кам’яна для відварювання спагеті

Бекон або грудинка свиняча в/к ― 160 г

Жовтки ― 8 шт.

Вершки 30% ― 400 г

Сир пармезан або будь-який витриманий сир ― 150 г

Щіпка мускатного горіха

Чорний перець горошком

Спосіб приготування:

Воду доводимо до кипіння, додаємо сіль і відварюємо спагеті 8 хвилин. Паралельно на сковорідці обсмажуємо бекон до румяноі̆ скоринки, наприкінці обсмажування приправляємо меленим чорним перцем. Для соусу з’єднуємо в мисці жовтки курячих яєць (4 шт.), вершки і тертий сир. Суміш ретельно перемішуємо і заправляємо мускатним горіхом. Відварені спагеті додаємо на сковорідку з обсмаженим беконом, вводимо соус і інтенсивно вимішуємо до загустіння соусу. Викладаємо готову пасту в тарілки, зверху за бажання гарніруємо жовтком і посипаємо тертим сиром.

Смачного!

Більше на тему: Що має бути в щоденному раціоні чоловіка

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ