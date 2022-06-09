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Паляниця з полуницею: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

09.06.2022

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарної паляниці з полуницею! Ніжний духмяний пиріг із сезонною ягодою — його легко приготувати до чаю.

Паляниця з полуницею: рецептІнгредієнти:

  • Яйця – 2 шт
  • Цукор – 90 грам
  • Ванільний цукор – 10 грам
  • Йогурт без додавань – 200 грам
  • Олія – 120 грам
  • Розпушувач – 10 грам
  • Борошно – 220 грам
  • Полуниця – 400 грам +1 ст. л. крохмалю

Форма роз’ємна – 20 см

Спосіб приготування:

  • Збийте яйця з цукром та ванільним цукром
  • Додайте йогурт, олію, збивайте далі
  • Просійте борошно та розпушувач, збивайте
  • Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією
  • Виливаємо половину тіста
  • Помиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо у крохмалі, викладаємо половину полуниці
  • Виливаємо решту тіста
  • Зверху викладаємо решту полуниці
  • Випікаємо 1 годину при температурі 160С

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