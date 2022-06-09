Паляниця з полуницею: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
09.06.2022
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор і суддя проєкту «МастерШеф» на СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом легендарної паляниці з полуницею! Ніжний духмяний пиріг із сезонною ягодою — його легко приготувати до чаю.
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт
- Цукор – 90 грам
- Ванільний цукор – 10 грам
- Йогурт без додавань – 200 грам
- Олія – 120 грам
- Розпушувач – 10 грам
- Борошно – 220 грам
- Полуниця – 400 грам +1 ст. л. крохмалю
Форма роз’ємна – 20 см
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром та ванільним цукром
- Додайте йогурт, олію, збивайте далі
- Просійте борошно та розпушувач, збивайте
- Застеліть форму пергаментом, змажте вершковим маслом або олією
- Виливаємо половину тіста
- Помиту полуницю ріжемо на 4 частини, обвалюємо у крохмалі, викладаємо половину полуниці
- Виливаємо решту тіста
- Зверху викладаємо решту полуниці
- Випікаємо 1 годину при температурі 160С
Більше на тему: Салат з печеною хурмою «шарон» і козячим сиром: рецепт
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+