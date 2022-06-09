Гороховий суп з галушками: рецепт від Лізи Глінської
09.06.2022
російські загарбники в Україні знищують не лише цивільні будинки, стратегічні об’єкти, пам’ятники, храми, лікарні, а загалом стирають з лиця землі цілі міста і села. Це неабияк травмує психіку і залишає кривавий слід у людських серцях. Кухня і приготування страв часто відволікає багатьох людей від важких переживань, допомагає переналаштуватись і надає сили. Саме тому Ліза Глінська у своїх соцмережах вирішила поділитися з вами рецептом смачного горохового супу з галушками.
Інгредієнти
Для супу:
- вода
- 500 г гороху колотого
- 1 велика морквина
- 2 середні цибулини
- 400―500 г копчених ребер або 1 копчений курячий окіст
- 3―4 картоплини
- сіль за смаком
- кріп свіжий
Для галушок:
- 1 куряче яйце
- 50 г сметани
- 60 г борошна
- сіль
Спосіб приготування:
- З вечора горох промиваємо і замочуємо його в холодній воді.
- Підготовлений горох заливаємо холодною водою. Додаємо цілу морквину, сіль за смаком. Після закипання варимо на слабкому вогні. Знімаємо піну, яка утворюється.
- Додаємо нарізані реберця або окіст, максимально дрібно нарізану цибулю.
- Варимо ще десь 30―40 хвилин.
- Додаємо кубики картоплі, продовжуємо варити до готовності картоплі.
- Дістаємо моркву, даємо трохи охолонути, потім тремо на дрібній терці і додаємо в суп.
- Робимо галушки. Для цього змішуємо всі інгредієнти і маленькою ложкою поступово вкидаємо тісто в суп.
- Варимо ще 2―3 хвилини, поки всі галушки випливуть на поверхню.
- Наприкінці додаємо дрібно нарізаний кріп і сіль, якщо потрібно.
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Смачного!
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