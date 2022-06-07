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Торт «Наполеон»: рецепт від Володимира Ярославського

07.06.2022

Торт «Наполеон» – один із найпопулярніших рецептів випічки. Тонке листкове тісто, ніжний заварний крем ще і з чашкою какао порадують всіх любителів солодощів. Сімейним рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Наполеона» читайте в матеріалі.

торт наполеон рецепт от владимира ярославского

Інгредієнти для 78 коржів:

  • яйця – 3 шт.
  • сметана -– 70 г
  • цукор – 70 г
  • масло вершкове розтоплене – 70 г
  • молоко – 30 мл
  • коньяк – 15 г
  • сіль – 2 г
  • борошно – 450 г

Інгредієнти для крему:

  • молоко – 950 мл
  • цукор – 250 г
  • борошно – 100 г
  • яйця – 4 шт.

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Приготування:

  1. Змішуємо всі інгредієнти для тіста. Воно повинно бути щільне і не липнути до рук.
  2. Розкачуємо тісто з борошном дуже тонко.
  3. Випікаємо за температури 180 градусів до рум’яності.
  4. Коржі проколоти виделкою.
  5. 750 мл молока і 250 г цукру доводимо до кипіння і вводимо суміш інгредієнтів, які залишилися для крему.
  6. Все перемішуємо ретельно й інтенсивно. Заварюємо в крем і охолоджуємо.
  7. Коли крем охолов, додаємо 300 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо до повного «розходження». Повинен вийти ароматний шовковистий однорідний крем.
  8. Далі просто промазуємо коржі.
  9. Залишаємо на ніч в холодильнику під плівкою.
  10. Вранці ставимо під прес або кладемо дошку зверху.

Смачного!

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