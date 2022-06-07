Торт «Наполеон»: рецепт від Володимира Ярославського
07.06.2022
Торт «Наполеон» – один із найпопулярніших рецептів випічки. Тонке листкове тісто, ніжний заварний крем ще і з чашкою какао порадують всіх любителів солодощів. Сімейним рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-2 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Наполеона» читайте в матеріалі.
Інгредієнти для 7–8 коржів:
- яйця – 3 шт.
- сметана -– 70 г
- цукор – 70 г
- масло вершкове розтоплене – 70 г
- молоко – 30 мл
- коньяк – 15 г
- сіль – 2 г
- борошно – 450 г
Інгредієнти для крему:
- молоко – 950 мл
- цукор – 250 г
- борошно – 100 г
- яйця – 4 шт.
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Приготування:
- Змішуємо всі інгредієнти для тіста. Воно повинно бути щільне і не липнути до рук.
- Розкачуємо тісто з борошном дуже тонко.
- Випікаємо за температури 180 градусів до рум’яності.
- Коржі проколоти виделкою.
- 750 мл молока і 250 г цукру доводимо до кипіння і вводимо суміш інгредієнтів, які залишилися для крему.
- Все перемішуємо ретельно й інтенсивно. Заварюємо в крем і охолоджуємо.
- Коли крем охолов, додаємо 300 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо до повного «розходження». Повинен вийти ароматний шовковистий однорідний крем.
- Далі просто промазуємо коржі.
- Залишаємо на ніч в холодильнику під плівкою.
- Вранці ставимо під прес або кладемо дошку зверху.
Смачного!
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