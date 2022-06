Сирники – проста, корисна і дуже смачна страва. Також вона ідеально підходить для легкого та поживного сніданку. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування сирників читайте в матеріалі.

Більше на тему: Тістечко «Шу»: рецепт від Єфима Кравченка

Інгредієнти:

Приготування:

Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.