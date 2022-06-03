Желе «Полуниця»: рецепт від Єлизавети Глінської
03.06.2022
Желе «Полуниця» з шампанським і грейпфрутом звучить дуже святково, а готується зовсім просто. Переможниця та екс-суддя «МастерШеф» Єлизавета Глінська поділилася покроковою інструкцією. Рецепт знайдете в матеріалі.
Більше на тему: Полуничний тірамісу з фісташками і ваніллю: рецепт
Інгредієнти:
Для полуничного желе:
- Полуничне пюре — 200 г
- Полуниця — 200 г
- Цукор — 30 г
- Желатин — 8 г
- Вода — 40 мл
- Лимонний фреш — 20 мл
Для желе з шампанським:
- Шампанське — 240 мл
- Грейпфрутовий фреш — 100 мл
- Цедра 1/2 грейпфрута
- Цукор — 100 г (кількість цукру коригуйте, залежить від солодкості шампанського)
- Желатин — 8 г
- Вода — 40 мл
Для декору:
- Збиті вершки (жирність не менше 30%)
- Полуниця
- М’ята
Більше на тему: Меренга з полуницею: рецепт
Приготування:
- Нарізати частину полуниці невеликими кубиками, а частину ягід подрібнити блендером до стану пюре. І в одному, і в іншому випадку полуниця може бути замороженою.
- У сотейник відправити полуничне пюре, полуницю-кубики, лимонний фреш (він допоможе зберегти колір полуниці) і цукор, довести до кипіння. Зняти з вогню.
- З’єднати гаряче пюре з замоченим і набряклим желатином.
- Пропорція желатину і води – 1:5. Желатин завжди замочувати у воді кімнатної температури. Залишити желатин на 10–15 хвилин, щоб він набряк.
- Розлити полуничне желе у келихи або форми. Прибрати в холодильник на кілька годин, до застигання.
- На вогонь поставити сотейник з грейпфрутовим фрешем, цедрою і цукром, довести до кипіння. Процідити від цедри.
- Грейпфрут дає приємну гірчинку і прекрасно поєднується з рожевим шампанським. Можна взяти апельсин або мандарин.
- Додати замочений і набряклий желатин, можна додати шампанське.
- Вилити шампанське поверх застиглого полуничного желе. Прибрати в холодильник на кілька годин.
- Готове желе прикрасити збитими вершками і свіжою полуницею.
Більше на тему: Полуничний торт: рецепт
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+