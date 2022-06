Як приготувати пісний майонез: рецепт покроково

Пісний майонез – чудова альтернатива оліям. Суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський уже поділився з читачами сайту телеканалу СТБ безліччю смачних і корисних рецептів у піст. Професіонал також розкрив секрети приготування пісного майонезу, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт пісного майонезу читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Використовувати можна як майонез або як соус у холодні пісні або звичайні страви: пісний олів’є, зелені салати, до печених корінців або інших овочів.

Смачного!

