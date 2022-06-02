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Лазанья: рецепт від Володимира Ярославського

02.06.2022

Лазанья класична страва італійської кухні. Тонкі шари тіста з дуже смачною начинкою не залишать нікого байдужим. Своїм рецептом лазаньї поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування лазаньї читайте в матеріалі.

лазанья рецепт

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Інгредієнти на 4 порції:

  • моцарела 250 г
  • тісто для пасти 250 г
  • смажені білі гриби 250 г
  •  рагу з кролика (або курки) 600 г
  • пармезан 50 г
  • бешамель 500 г

Приготування:

  1. Почати потрібно з кролика, робимо рагу: обсмажуємо великі шматки кролика, додаємо обсмажену цибулю, свіжий чебрець, розмарин, сіль і перець, трохи бульйону і білого вина.
  2. Томимо на слабкому вогні 1,52 години.
  3. Охолоджуємо і розбираємо, відокремлюючи кістки і м’якоть, тобто рвемо на невеликі шматочки.
  4. Рідину, яка залишилася, можна добре уварити і додати до шматочків кролика.
  5. Білі гриби обсмажити на олії до рум’яного кольору, додаємо дрібно нарізаний часник, вершкове масло і нарізану петрушку.
  6. Обсмажуємо ще з хвилину, приправляємо сіллю.
  7. Для соусу бешамель беремо 40 г борошна, 50 г вершкового масла, 350 мл молока, 150 мл вершків, додаємо мускатний горіх і сіль.
  8. Тісто на пасту розкатуємо завтовшки 1 мм і вирізаємо за формою, у якій плануємо запікати лазанью. Тісто вам необхідно вирізати пластом 23х23 см, оскільки тісто приварюється, тобто збільшується.
  9. Варимо у підсоленій киплячій воді буквально 30 секунд.
  10. Дістаємо тісто за допомогою шумівки і відразу ж опускаємо його у крижану воду, щоб зупинити процес приготування і уникнути злипання шарів.
  11. Приступаємо до збірки.
  12. Змащуємо форму вершковим маслом.
  13. Викладаємо на дно лист тіста, на нього кладемо шар з кролика і нарізану половину моцарели.
  14. Знову шар тіста, бешамель, білі гриби. Повторюємо шар кролика і моцарели.
  15. Потім тісто, соус, зверху пармезан. Дивіться схему на фото.

лазанья слои

Запікати лазанью потрібно за температури 180—190 градусів 20 хвилин, до красивої рум’яної скоринки, і можна ще перевірити температуру всередині — вістря ножа потримати 5 секунд та протестувати пальцями.

При подачі можна полити оливковою олією, посипати петрушкою, чебрецем чи навіть свіжим майораном.

Смачного!

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Джерело: фото взяті з Instagram yaroslavskyi_vova

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