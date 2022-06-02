Лазанья: рецепт від Володимира Ярославського
Лазанья — класична страва італійської кухні. Тонкі шари тіста з дуже смачною начинкою не залишать нікого байдужим. Своїм рецептом лазаньї поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування лазаньї читайте в матеріалі.
Більше на тему: Паста: базовий рецепт від Володимира Ярославського
Інгредієнти на 4 порції:
- моцарела — 250 г
- тісто для пасти — 250 г
- смажені білі гриби — 250 г
- рагу з кролика (або курки) — 600 г
- пармезан — 50 г
- бешамель — 500 г
Приготування:
- Почати потрібно з кролика, робимо рагу: обсмажуємо великі шматки кролика, додаємо обсмажену цибулю, свіжий чебрець, розмарин, сіль і перець, трохи бульйону і білого вина.
- Томимо на слабкому вогні 1,5—2 години.
- Охолоджуємо і розбираємо, відокремлюючи кістки і м’якоть, тобто рвемо на невеликі шматочки.
- Рідину, яка залишилася, можна добре уварити і додати до шматочків кролика.
- Білі гриби обсмажити на олії до рум’яного кольору, додаємо дрібно нарізаний часник, вершкове масло і нарізану петрушку.
- Обсмажуємо ще з хвилину, приправляємо сіллю.
- Для соусу бешамель беремо 40 г борошна, 50 г вершкового масла, 350 мл молока, 150 мл вершків, додаємо мускатний горіх і сіль.
- Тісто на пасту розкатуємо завтовшки 1 мм і вирізаємо за формою, у якій плануємо запікати лазанью. Тісто вам необхідно вирізати пластом 23х23 см, оскільки тісто приварюється, тобто збільшується.
- Варимо у підсоленій киплячій воді буквально 30 секунд.
- Дістаємо тісто за допомогою шумівки і відразу ж опускаємо його у крижану воду, щоб зупинити процес приготування і уникнути злипання шарів.
- Приступаємо до збірки.
- Змащуємо форму вершковим маслом.
- Викладаємо на дно лист тіста, на нього кладемо шар з кролика і нарізану половину моцарели.
- Знову шар тіста, бешамель, білі гриби. Повторюємо шар кролика і моцарели.
- Потім тісто, соус, зверху пармезан. Дивіться схему на фото.
Запікати лазанью потрібно за температури 180—190 градусів 20 хвилин, до красивої рум’яної скоринки, і можна ще перевірити температуру всередині — вістря ножа потримати 5 секунд та протестувати пальцями.
При подачі можна полити оливковою олією, посипати петрушкою, чебрецем чи навіть свіжим майораном.
Смачного!
Більше на тему: Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів від Володимира Ярославського
Джерело: фото взяті з Instagram yaroslavskyi_vova