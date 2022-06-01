Шакшука: рецепт від Каті Пєскової
01.06.2022
Шакшука – чудова страва, яку можна приготувати на сніданок. Шеф-кондитер і учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова поділилася з нами своїм рецептом приготування шакшуки. Детальніше – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- яйця ― 3–4 шт.
- вода ― 300 мл
- томатна паста ― 1 ст. л.
- коріандр
- куркума
- зіра
- паприка
- сіль
- перець
- мед
- чилі
- кінза
- базилік
- цибуля ― 1/2 шт.
- перець червоний ― 1 шт.
- помідори ― 400 г
- оливкова олія
Спосіб приготування: ⠀
- Візьміть гарну сковороду, бо традиційно шакшука подається в сковороді.
- На великому вогні обсмажте на оливковій олії цибулю і червоний перець.
- Додайте спеції: коріандр, зіру, паприку, куркуму, чилі.
- Додайте помідори і ложку томатної пасти.
- Залийте все водою і тушкуйте 15 хвилин.
- Додайте мед або цукор (можна додати листя свіжого базиліка).
- Зробіть у масі ямки і розбийте туди яйця. Готуйте до стану ще рідкого жовтка.
- Прикрасьте кінзою.
Смачного!
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