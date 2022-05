Млинці – одна з найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Вони ідеально підійдуть як для закуски, так і як основна страва. Ба навіть у вигляді десерту! Читайте в нашому матеріалі рецепт млинців від судді проєкту «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимира Ярославського.

Більше на тему: Млинці з кабачків: топ-3 рецептів приготування від учасників «МастерШеф»

Інгредієнти:

Більше ан тему: Рецепт млинців з апельсиновою карамеллю на Масляну від Лізи Глінської

Приготування:

Більше на тему: Оладки на кефірі: рецепт приготування в домашніх умовах від Максима Пустовіта

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.