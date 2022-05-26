Сосиска в тісті: рецепт від Павла Серветника
26.05.2022
Сосиска в тісті – смачний винахід родом з Німеччини. На своїй батьківщині ця страва більш відома як «сосиска у нічній сорочці». Як приготувати сосиску в тісті? Покроковий рецепт приготування тіста, сосиски і соусу від переможця «МастерШеф. Професіонали» Павла Серветника читайте в матеріалі.
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Інгредієнти для тіста:
- борошно пшеничне – 300 г
- масло вершкове – 150 г
- яйце куряче – 3 шт.
- дріжджі пресовані – 3 г
- сіль – 6 г
- цукор – 20 г
Інгредієнти для сосиски:
- бараняча кишка
- качка – 1 шт.
- молоко – 400 г
- сіль – 30 г ⠀
Інгредієнти для «Голландського» соусу:
- вершкове масло – 200 г
- цибуля-порей – 100 г
- вино біле – 50 г
- сіль – 5 г
- лимонний сік – 5 г
- яйце куряче – 5 шт.
Приготування тіста:
- Борошно просіваємо і змішуємо з усіма сухими інгредієнтами.
- Додаємо всі інші інгредієнти і вимішуємо 10 хвилин на високих оборотах.
- Ставимо в холодильник на 10 хвилин.
- Ще раз вимішуємо 10 хвилин на високих оборотах.
- Залишаємо на 12 годин у холодильнику. Після цього з тістом буде дуже легко працювати: формувати стрічки з тіста, намотувати їх на туби і запікати.
Приготування сосиски:
- У сирому вигляді розбираємо качку від кісток, ріжемо на невеликі шматочки і змішуємо з молоком і сіллю.
- Пробиваємо блендером.
- У вас вийде досить рідка маса, якою ви повинні наповнити кишки, замотати, а потім проварити, попередньо зробивши кілька дірочок за допомогою шпажки.
- При подачі сосиски обсмажуємо на сковорідці до золотистої скоринки.
Приготування «Голландського» соусу:
- Вершкове масло топимо в сотейнику і, коли воно розтопилося, залишаємо на повільному вогні для того, щоб воно змінило колір і розкрився весь смак і аромат.
- Після готовності пропускаємо через сито.
- Цибулю обсмажуємо до золотистої скоринки, додаємо вино і випаровуємо.
- Додаємо лимонний сік і сіль.
- З’єднуємо цибулю з маслом і пробиваємо в однорідну масу.
- Даємо охолонути до кімнатної температури.
- За принципом приготування майонезу, збиваємо жовтки з маслом і отримуємо «Голландський» соус без заварювання!
Джерело: Instagram – pashaservetnyk
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