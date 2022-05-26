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Салат «Цезар»: рецепт від Вадима Бжезинського (Пави)

26.05.2022

«Цезар» всесвітньо відомий і всіма улюблений салат. Варіантів його приготування зараз існує дуже багато. Покроковим рецептом свого варіанту салату «Цезар» поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Рецепт приготування  читайте в матеріалі.
Салат «Цезарь»
Інгредієнти (на 2 порції):

  • куряче філе  200250 г
  • салат айсберг  200250 г
  • в’ялені томати  50 г
  • сир пармезан  20 г
  • багет білий (для сухариків)  1 шт.
  • базилік (зелений)  35 г
  • цибуля кримська (фіолетовий)  1 шт. (середній розмір)
  • лимон  0,5 шт.
  • розмарин  1 гілочка
  • часник  2 зубчики
  • вино (біле сухе)  50 г
  • лохина (замінити можна виноградом киш-миш)  3035 г
  • сіль, перець за смаком

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Інгредієнти для соусу: ⠀

  • яєчний жовток  2 шт.
  • оливкова олія – ​5070 г
  • французька гірчиця  2 ч. л.
  • лимон  0,5 шт.
  • цедра лимона (з цього ж лимона)
  • консервований тунець (в олії)  50 г
  • оцет (виноградний)  1 ч. л.
  • сир пармезан  20 г
  • часник  1 зубчик

Приготування салату:

  1. Розрізаємо вздовж філе (так швидше приготується).
  2. На розігріту сковороду наливаємо оливкову олію, обсмажуємо наше філе 2 хвилини з одного боку, додаємо розмарин і часник, обсмажуємо з іншого боку 1 хвилину і вливаємо вино.
  3. Випаровуємо алкоголь 1 хвилину, накриваємо кришкою і відставляємо. Тоді курка у нас виходить соковита і ароматна.
  4. На окремій сковороді сушимо сухарики з багета, скроплюємо оливковою олією, приправляємо перцем і часником.
  5. Салат айсберг рвемо довільно.
  6. В’ялені томати розрізаємо навпіл, додаємо цибулю (нарізану тонкими кільцями) і листя базиліка.
  7. Все перемішуємо і відставляємо.

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Приготування соусу:

  1. На паровій бані заварюємо жовтки, поступово вводимо оливкову олію, постійно помішуючи віночком, щоб жовтки не згорнулися. Консистенція повинна вийти як сметана 15%.
  2. Після чого додаємо тунець (процідити від масла), гірчицю, сік лимона, оцет, тертий пармезан, цедру лимона, часник, сіль, перець.
  3. Беремо наш салат, додаємо сухарики, курку, заправляємо соусом, зверху тертий пармезан і ягоди.

Смачного!

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