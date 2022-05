«Цезар» – всесвітньо відомий і всіма улюблений салат. Варіантів його приготування зараз існує дуже багато. Покроковим рецептом свого варіанту салату «Цезар» поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Рецепт приготування – читайте в матеріалі.



Інгредієнти (на 2 порції):

Більше на тему: Салат «Цезар» від Катерини Великої

Інгредієнти для соусу: ⠀

Приготування салату:

Більше на тему: Салат з язиком, апельсинами і руколою

Приготування соусу:

Смачного!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.