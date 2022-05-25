Шакшука: рецепт від Каті Пєскової

Шакшука – чудова страва, яку можна приготувати на сніданок. Шеф-кондитер і учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова поділилася з нами своїм рецептом приготування шакшуки. Детальніше – в матеріалі.

Більше на тему: Налисники: рецепт запечених млинців з рибою від Володимира Ярославського

Інгредієнти:

яйця ― 3 – 4 шт.

вода ― 300 мл

томатна паста ― 1 ст. л.

коріандр

куркума

зіра

паприка

сіль

перець

мед

чилі

кінза

базилік

цибуля ― 1/2 шт.

перець червоний ― 1 шт.

помідори ― 400 г

оливкова олія

Спосіб приготування: ⠀

Візьміть гарну сковороду, бо традиційно шакшука подається в сковороді. На великому вогні обсмажте на оливковій олії цибулю і червоний перець. Додайте спеції: коріандр, зіру, паприку, куркуму, чилі. Додайте помідори і ложку томатної пасти. Залийте все водою і тушкуйте 15 хвилин. Додайте мед або цукор (можна додати листя свіжого базиліка). Зробіть у масі ямки і розбийте туди яйця. Готуйте до стану ще рідкого жовтка. Прикрасьте кінзою.

Смачного!

Більше на тему: Класичні картопляні котлети: рецепт

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ