Як замісити тісто на вареники

Популярний український шеф-кухар, суддя відомого кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський розкрив секрет замішування тіста на вареники.

Інгредієнти:

250 мл жирного кефіру

1/2 яйця

дрібка солі

350―370 г борошна

6 г соди

Спосіб приготування:

З’єднати в мисці всі інгредієнти і вимісити тісто. Воно має бути ніжним: що ніжніше вийде тісто, то смачнішими будуть вареники. Дати тісту настоятися пів години. Формувати кружечки можна будь-яким зручним для вас способом. Ліпити треба швидко, щоб тісто не підсохло. Начинка будь-яка: сир, м’ясо, картопля, вишня.

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