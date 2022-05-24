Переможний хліб: швидкий рецепт хліба від Паші Серветника
24.05.2022
Переможець 1 сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник ділиться своїм рецептом переможного хліба. Як же приготувати хліб удома самому ― дивіться в покроковому рецепті.
Інгредієнти:
Перший заміс
- Борошно ― 1000 г
- Вода ― 650 г
Другий заміс
- Дріжджі ― 15 г
- Сіль ― 21 г
Спосіб приготування:
- Робимо перший заміс у тістомісі ― додаємо тільки воду і борошно і вимішуємо 8 хвилин на високій швидкості.
- Отриману масу залишаємо на 10―20 хвилин.
- Другий заміс ― додаємо дріжджі та сіль і замішуємо ще 8 хвилин на високій швидкості.
- Після цього скидаємо тісто в лоток та залишаємо на 90 хвилин. Важливо: на всіх етапах роботи з тістом не бійтеся, що воно завітриться.
- Ділимо тісто по 500 г, надаємо йому круглої форми і обвалюємо в манці або борошні.
- Викладаємо на рушник і даємо підійти в теплі ще 90―120 хвилин.
- Випікаємо за температури 240 градусів 30―35 хвилин.
- Готово!
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