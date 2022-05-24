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Переможний хліб: швидкий рецепт хліба від Паші Серветника

24.05.2022

Переможець 1 сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник ділиться своїм рецептом переможного хліба. Як же приготувати хліб удома самому ― дивіться в покроковому рецепті.

рецепт хлеба от Паши Серветника

Інгредієнти:

Перший заміс

  • Борошно ― 1000 г
  • Вода ― 650 г

Другий заміс

  • Дріжджі ― 15 г
  • Сіль ― 21 г

Спосіб приготування:

  1. Робимо перший заміс у тістомісі додаємо тільки воду і борошно і вимішуємо 8 хвилин на високій швидкості.
  2. Отриману масу залишаємо на 1020 хвилин.
  3. Другий заміс додаємо дріжджі та сіль і замішуємо ще 8 хвилин на високій швидкості.
  4. Після цього скидаємо тісто в лоток та залишаємо на 90 хвилин. Важливо: на всіх етапах роботи з тістом не бійтеся, що воно завітриться.
  5. Ділимо тісто по 500 г, надаємо йому круглої форми і обвалюємо в манці або борошні.
  6. Викладаємо на рушник і даємо підійти в теплі ще 90120 хвилин.
  7. Випікаємо за температури 240 градусів 3035 хвилин.
  8. Готово!

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