Кожна господиня може приготувати креветки незалежно від пори року. Своїм простим рецептом креветок в сирокопченому беконі, пивному клярі та паніровці з кукурудзяних пластівців поділився переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський (Пава). Рецепт приготування – читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

креветки (тигрові) – 15 шт.

борошно – 100 г

пиво напівтемне – 200 мл

яйце – 1 шт.

кукурудзяні пластівці – 2 склянки

соєвий соус – 50 мл

крохмаль – 1 ст. л.

лайм – 1 шт.

часник сухий – 0,5 ч. л.

імбир сухий – 0,5 ч. л.

бекон (сирокопчений) – 200 г

сіль, перець – за смаком

Приготування:

Попередньо зачищені від панцирів і нутрощів креветки посипаємо сіллю, перцем, сухими часником та імбиром. Туди ж додаємо трохи соєвого соусу і сік половини лайма, ретельно все перемішуємо. Для кляру змішуємо борошно, крохмаль, дрібку солі, білок одного яйця і пиво. Перемішуємо. Креветки загортаємо в бекон, занурюємо в кляр і обвалюємо у кукурудзяних пластівцях. Відправляємо у фритюр на 1,5 – 2 хвилини.

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Смачного!

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