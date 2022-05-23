Млинці: рецепт від Володимира Ярославського
Млинці – одна з найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Вони ідеально підійдуть як для закуски, так і як основна страва. Ба навіть у вигляді десерту! Читайте в нашому матеріалі рецепт млинців від судді проєкту «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимира Ярославського.
Більше на тему: Млинці з кабачків: топ-3 рецептів приготування від учасників «МастерШеф»
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.
- цукор – 25 г (1 ст. л. з гіркою)
- сіль – 2 г (1 добра щіпка)
- борошно – 190 г (велика склянка з гіркою)
- молоко – 500 мл
- рослинна олія – 30 г
- вершкове масло – 30 г
Більше ан тему: Рецепт млинців з апельсиновою карамеллю на Масляну від Лізи Глінської
Приготування:
- Для приготування тіста змішуємо половину молока, борошно, яйця, сіль і цукор. Перемішуємо до консистенції сметани.
- Потім потроху додаємо молоко, що залишилося. Воно повинно бути кімнатної температури.
- Отриману масу ретельно перемішуємо вінчиком. Не збиваємо – щоб не було піни – інакше краї млинців будуть рвані та сухі.
- У самому кінці додаємо розтоплене вершкове масло та олію.
- Після цього тісто сильно перемішувати не потрібно. Олія й масло під час смаження піднімаються наверх млинця, змащують пательню й не дають млинцям злипатися.
Більше на тему: Оладки на кефірі: рецепт приготування в домашніх умовах від Максима Пустовіта
Товщина млинця залежить від густоти тіста. Для приготування тіста краще вибирати звичайне борошно, не спеціальне «для млинців», оскільки в ньому дуже мало клейковини для тонкого виробу.
Для млинців із гречаного або будь-якого іншого борошна потрібно обов’язково додавати мінімум 50% пшеничного борошна. І в такому разі потрібно вибирати його з високою клейковиною.