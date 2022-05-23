Млинці – одна з найсмачніших та найуніверсальніших страв української кухні. Вони ідеально підійдуть як для закуски, так і як основна страва. Ба навіть у вигляді десерту! Читайте в нашому матеріалі рецепт млинців від судді проєкту «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимира Ярославського.

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Інгредієнти:

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Приготування:

Після цього тісто сильно перемішувати не потрібно. Олія й масло під час смаження піднімаються наверх млинця, змащують пательню й не дають млинцям злипатися.

У самому кінці додаємо розтоплене вершкове масло та олію.

щоб не було піни

Потім потроху додаємо молоко, що залишилося. Воно повинно бути кімнатної температури.

Для приготування тіста змішуємо половину молока, борошно, яйця, сіль і цукор. Перемішуємо до консистенції сметани.

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Товщина млинця залежить від густоти тіста. Для приготування тіста краще вибирати звичайне борошно, не спеціальне «для млинців», оскільки в ньому дуже мало клейковини для тонкого виробу.

Для млинців із гречаного або будь-якого іншого борошна потрібно обов’язково додавати мінімум 50% пшеничного борошна. І в такому разі потрібно вибирати його з високою клейковиною.