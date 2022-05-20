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Шоколадний брауні: рецепт від Володимира Ярославського

20.05.2022

Шоколадний брауні торт характерного коричневого кольору. Цей десерт традиційний для американської кухні. Перевіреним рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Шоколадного брауні» читайте в матеріалі.

Шоколадний брауні: рецепт від Володимира Ярославського

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Інгредієнти:

  • шоколад чорний 200 г
  • шоколад молочний 100 г
  • масло вершкове (83%) 120 г
  • цукор 180 г
  • яйце велике 5 шт.
  • борошно 90 г
  • какао-порошок (хороший) 20 г
  • Сіль морська 9 г

Приготування:

  1. Яйця збиваємо з цукром.
  2. Шоколад на водяній бані з’єднуємо з вершковим маслом.
  3. Змішуємо борошно, какао і сіль.
  4. У шоколад з маслом вводимо яєчну суміш і потім замішуємо тісто з борошном і какао. Надто довго краще не перемішувати у форму з пергаментом 26 см.
  5. Викладаємо суміш і випікаємо 89 хвилин в духовці за температури 180 градусів. Акуратно виймаємо, накриваємо форму пергаментом і даємо охолонути.
  6. Я рекомендую зверху на остиглий брауні додавати шоколадний ганаш. Тут уже простір для вашої фантазії.
  7. У моєму випадку це ганаш із сиром рокфор (50 г сиру, 150 г вершків, 15 г вершкового масла і 210 г чорного шоколаду).
  8. Ви можете додавати в тісто ще шматочки шоколаду, цедру цитрусових, горіхи або навіть спеції.
  9. А ще подайте його з кулькою ягідного сорбетуа або з пломбіром і у вас буде десерт, гідний хорошого ресторану!

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