Шоколадний брауні: рецепт від Володимира Ярославського
20.05.2022
Шоколадний брауні – торт характерного коричневого кольору. Цей десерт традиційний для американської кухні. Перевіреним рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Шоколадного брауні» читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- шоколад чорний – 200 г
- шоколад молочний – 100 г
- масло вершкове (83%) – 120 г
- цукор – 180 г
- яйце велике – 5 шт.
- борошно – 90 г
- какао-порошок (хороший) – 20 г
- Сіль морська – 9 г
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром.
- Шоколад на водяній бані з’єднуємо з вершковим маслом.
- Змішуємо борошно, какао і сіль.
- У шоколад з маслом вводимо яєчну суміш і потім замішуємо тісто з борошном і какао. Надто довго краще не перемішувати у форму з пергаментом 26 см.
- Викладаємо суміш і випікаємо 8–9 хвилин в духовці за температури 180 градусів. Акуратно виймаємо, накриваємо форму пергаментом і даємо охолонути.
- Я рекомендую зверху на остиглий брауні додавати шоколадний ганаш. Тут уже простір для вашої фантазії.
- У моєму випадку це ганаш із сиром рокфор (50 г сиру, 150 г вершків, 15 г вершкового масла і 210 г чорного шоколаду).
- Ви можете додавати в тісто ще шматочки шоколаду, цедру цитрусових, горіхи або навіть спеції.
- А ще подайте його з кулькою ягідного сорбетуа або з пломбіром – і у вас буде десерт, гідний хорошого ресторану!
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