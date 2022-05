Шоколадний брауні: рецепт від Володимира Ярославського

Шоколадний брауні – торт характерного коричневого кольору. Цей десерт традиційний для американської кухні. Перевіреним рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Шоколадного брауні» читайте в матеріалі.

Більше на тему: Безлактозна пана-кота: рецепт від Єфима Кравченка та Едуарда Канаряна

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Вершковий чизкейк: рецепт від Олександра Абрамова

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.