Шоколадний брауні: рецепт від Володимира Ярославського

Шоколадний брауні – торт характерного коричневого кольору. Цей десерт традиційний для американської кухні. Перевіреним рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Шоколадного брауні» читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром.

Шоколад на водяній бані з’єднуємо з вершковим маслом.

Змішуємо борошно, какао і сіль.

У шоколад з маслом вводимо яєчну суміш і потім замішуємо тісто з борошном і какао. Надто довго краще не перемішувати у форму з пергаментом 26 см.

Викладаємо суміш і випікаємо 8 – 9 хвилин в духовці за температури 180 градусів. Акуратно виймаємо, накриваємо форму пергаментом і даємо охолонути.

Я рекомендую зверху на остиглий брауні додавати шоколадний ганаш. Тут уже простір для вашої фантазії.

У моєму випадку це ганаш із сиром рокфор (50 г сиру, 150 г вершків, 15 г вершкового масла і 210 г чорного шоколаду).

Ви можете додавати в тісто ще шматочки шоколаду, цедру цитрусових, горіхи або навіть спеції.