Тирамісу: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Шукаєте найпростіший і найсмачніший рецепт улюбленого десерту всіх ласунів? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірного тирамісу, який можна легко приготувати вдома. Детальніше читайте в матеріалі.

Змішайте еспресо і Grand Marnier/ Куантро. Візьміть половину печива і вмочуйте його в цю суміш на кілька секунд (воно не має стати м’яким) та щільно викладайте на дно великої скляної форми 20 на 30 см.

Зробіть крем із маскарпоне: ручним блендером або міксером із силіконовою насадкою збийте сир з ромом на середній швидкості до однорідності.

В іншій мисці на водяній бані збийте жовтки і 50 г цукру до піни, не дайте жовткам зваритись (усього збивайте до 5 хвилин). Зніміть і зразу влийте у сирну суміш. Збивайте на середній швидкості до однорідності.

Збийте вершки з ваніллю ручним блендером або насадкою-вінчиком на середньо-високій швидкості до середніх піків (3—4 хвилини). Обережно введіть вершки у суміш маскарпоне.

Чистою насадкою-вінчиком збийте білки з сіллю на середньо-високій швидкості до піни (приблизно 1 хвилину), збільшіть швидкість і додайте поступово 50 г цукру. Збивайте ще 4—5 хвилин до середніх піків та введіть у крем маскарпоне.

Викладіть половину крему маскарпоне рівномірно на шар печива.

Занурте все печиво, що залишилось, у кавову суміш і викладіть зверху на крем маскарпоне, дуже обережно натискаючи, щоб шар був щільним. Зверху викладіть шар крему маскарпоне, поставте в холодильник, не закриваючи, на 2—3 години.

Через сито посипте десерт гарним шаром какао, витріть форму і поставте в холодильник під плівку на всю ніч.