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Тирамісу: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

19.05.2022

Шукаєте найпростіший і найсмачніший рецепт улюбленого десерту всіх ласунів? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірного тирамісу, який можна легко приготувати вдома. Детальніше читайте в матеріалі.

Тирамісу: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти:

  • дуже міцна кава (еспресо) кімнатної температури — 300 мл 
  • лікер Grand Marnier/ Куантро (можна замінити апельсиновим фрешем) — 90 мл
  • печиво “дамські пальчики” (савоярді) — 40—45 шт. 
  • сир маскарпоне холодний або кімнатної температури — 450 г 
  • темний ром (за бажанням) — 60 мл 
  • великі яйця, розділені на білки і жовтки — 4 шт. 
  • цукор (розділений на дві частини) — 100 г 
  • ванільний екстракт — 1/2 ч. л. 
  • жирні вершки (30 %) — 480 мл 
  • сіль — 1/8 ч. л. 
  • какао

Спосіб приготування:

  1. Змішайте еспресо і Grand Marnier/ Куантро. Візьміть половину печива і вмочуйте його в цю суміш на кілька секунд (воно не має стати м’яким) та щільно викладайте на дно великої скляної форми 20 на 30 см.
  2. Зробіть крем із маскарпоне: ручним блендером або міксером із силіконовою насадкою збийте сир з ромом на середній швидкості до однорідності.
  3. В іншій мисці на водяній бані збийте жовтки і 50 г цукру до піни, не дайте жовткам зваритись (усього збивайте до 5 хвилин). Зніміть і зразу влийте у сирну суміш. Збивайте на середній швидкості до однорідності.
  4. Збийте вершки з ваніллю ручним блендером або насадкою-вінчиком на середньо-високій швидкості до середніх піків (3—4 хвилини). Обережно введіть вершки у суміш маскарпоне.
  5. Чистою насадкою-вінчиком збийте білки з сіллю на середньо-високій швидкості до піни (приблизно 1 хвилину), збільшіть швидкість і додайте поступово 50 г цукру. Збивайте ще 4—5 хвилин до середніх піків та введіть у крем маскарпоне.
  6. Викладіть половину крему маскарпоне рівномірно на шар печива.
  7. Занурте все печиво, що залишилось, у кавову суміш і викладіть зверху на крем маскарпоне, дуже обережно натискаючи, щоб шар був щільним. Зверху викладіть шар крему маскарпоне, поставте в холодильник, не закриваючи, на 2—3 години.
  8. Через сито посипте десерт гарним шаром какао, витріть форму і поставте в холодильник під плівку на всю ніч. 
  9. Подавайте з ягодами і м’ятою. Зберігайте десерт у холодильнику до 3 діб.

Смачного!

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