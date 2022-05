Сосиска в тісті – смачний винахід родом з Німеччини. На своїй батьківщині ця страва більш відома як «сосиска у нічній сорочці». Як приготувати сосиску в тісті? Покроковий рецепт приготування тіста, сосиски і соусу від переможця «МастерШеф. Професіонали» Павла Серветника читайте в матеріалі.

Більше на тему: Торт «Наполеон»: рецепт від Володимира Ярославського

Інгредієнти для тіста:

Інгредієнти для сосиски:

Інгредієнти для «Голландського» соусу:

Приготування тіста:

Приготування сосиски:

Приготування «Голландського» соусу:

Джерело: Instagram – pashaservetnyk

Більше на тему: Прем’єра Мастер Шеф. Професіонали 3 сезон – дивіться із 6 лютого на СТБ

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.