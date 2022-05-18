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Шакшука: рецепт від Каті Пєскової

18.05.2022

Шакшука – чудова страва, яку можна приготувати на сніданок. Шеф-кондитер і учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катерина Пєскова поділилася з нами своїм рецептом приготування шакшуки. Детальніше – в матеріалі.

Шакшука: рецепт від Каті Пєскової

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Інгредієнти:

  • яйця ― 34 шт.
  • вода ― 300 мл
  • томатна паста ― 1 ст. л.
  • коріандр
  • куркума
  • зіра
  • паприка
  • сіль 
  • перець
  • мед
  • чилі
  • кінза
  • базилік
  • цибуля ― 1/2 шт.
  • перець червоний ― 1 шт.
  • помідори ― 400 г
  • оливкова олія

Спосіб приготування: ⠀

  1. Візьміть гарну сковороду, бо традиційно шакшука подається в сковороді.
  2. На великому вогні обсмажте на оливковій олії цибулю і червоний перець.
  3. Додайте спеції: коріандр, зіру, паприку, куркуму, чилі.
  4. Додайте помідори і ложку томатної пасти.
  5. Залийте все водою і тушкуйте 15 хвилин.
  6. Додайте мед або цукор (можна додати листя свіжого базиліка).
  7. Зробіть у масі ямки і розбийте туди яйця. Готуйте до стану ще рідкого жовтка.
  8. Прикрасьте кінзою.

Смачного!

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