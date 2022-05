«Цезар» – всесвітньовідомий і вельми популярний салат. Класичний салат винайшов італійський кухар на День Незалежності ще в 1924 році. Сучасних інтерпретацій рецепта зараз безліч. Покроковий рецепт найпопулярнішого варіанта салату «Цезар» від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете у матеріалі.

Інгредієнти для салату:

Інгредієнти для маринаду:

Більше на тему: Салати: топ-10 рецептів на літо

Інгредієнти для соусу:

Приготування:

Смачного!

Більше на тему: Літні салати з кавуном: рецепти

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.