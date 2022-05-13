Як приготувати еклери: рецепт покроково від Ігоря Фоменка

Еклери: рецепт від Ігоря Фоменка
13.05.2022
Ігор Фоменко, учасник «МастерШеф» серед підлітків, і після проекту продовжує серйозно займатися кулінарією. Хлопець став кулінарною зіркою у своєму регіоні — він активно проводить майстер-класи, бере участь в кулінарних конкурсах і готує торти на замовлення. Ось і зараз Ігор поділився з нами рецептом ніжних еклерів — читайте в матеріалі.
Інгредієнти для заварного тіста:
- молоко — 120 мл
- вода — 120 мл
- вершкове масло — 100 г
- борошно — 150 г
- сіль — дрібка
- цукор — 5 г
Інгредієнти для заварного крему:
- яйця — 4 шт.
- цукор — 200 г
- пшеничне борошно — 40 г
- ванільний цукор — 1 пакетик
- молоко — 500 мл
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Спосіб приготування:
- Приготуйте заварне тісто. Змішайте молоко, воду, вершкове масло і доведіть до кипіння. Одразу після закипання додайте борошно, сіль, цукор та перемішайте. Заварюйте тісто, поки не утвориться однорідний шар і на дні сотейника не з’явиться золотава скоринка.
- Через насадку «Закрита зірка» відсадіть тісто смужками завдовжки 7–10 см на відстані 3–5 см одна від одної.
- Поставте тістечка в духовку, попередньо розігріту до 205 °С, і випікайте 20 хв. У цей час категорично заборонено відкривати духовку.
- По закінченні цього часу понизьте температуру до 150–160 °С і продовжуйте випікати ще 15 хв. Під час цього процесу бажано на кілька хвилин відкрити духовку, щоб вийшов зайвий пар.
- Коли еклери будуть готові, дайте їм охолонути.
- Приготуйте заварний крем. З’єднайте яйця, цукор, борошно, ванільний цукор і збийте все вінчиком. Додайте холодне молоко і збийте міксером. Доведіть крем до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Потім зніміть крем з вогню, щільно закрийте харчовою плівкою і дайте охолонути до кімнатної температури.
- Зберіть тістечка. Через кондитерський мішок заповніть еклери кремом з двох сторін. Зверху полийте шоколадною глазур’ю.
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