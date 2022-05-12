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Панакота на йогурті з пряженого молока: рецепт від Ольги Мартиновської

12.05.2022

Якщо перед новорічними святами ви вирішили схуднути або менше вживати солодкого ― цей рецепт для вас! Panna cotta ― неймовірно легкий та смачний десерт, який змусить вас відмовитися від шкідливих магазинних ласощів і приготувати корисний смаколик для всієї родини! Рецептом найсмачнішої панакоти поділилася суддя «МастерШеф»-11 Ольга Мартиновська. Покроковий рецепт приготування панакоти від Ольги Мартиновської читайте в матеріалі.

Панакота на йогурті з пряженого молока: рецепт

Інгредієнти:

  • молоко 250 мл
  • йогурт з пряженого молока 4% 500 г
  • желатин листковий 5 г (3 листочки) 
  • цукор за бажанням 30 г
  • інжирний персик чи інші фрукти або ягоди ― за смаком
  • мигдалеві пелюстки
  • мед
  • м’ята чи базилік

Спосіб приготування:

  1. Нагріваємо молоко до 80 °C, додаємо желатин (попередньо замочений у холодній воді) і цукор. 
  2. Добре перемішуємо, проціджуємо.
  3. Поєднуємо з йогуртом, перемішуємо до однорідності.
  4. Розливаємо у формочки і годинку-дві охолоджуємо.
  5. Перед подачею прикрашаємо нарізаними фруктами, ягодами, мигдалем, медом, м’ятою.

Смачного! 

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