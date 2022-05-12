Панакота на йогурті з пряженого молока: рецепт

Якщо перед новорічними святами ви вирішили схуднути або менше вживати солодкого ― цей рецепт для вас! Panna cotta ― неймовірно легкий та смачний десерт, який змусить вас відмовитися від шкідливих магазинних ласощів і приготувати корисний смаколик для всієї родини! Рецептом найсмачнішої панакоти поділилася суддя «МастерШеф»-11 Ольга Мартиновська. Покроковий рецепт приготування панакоти від Ольги Мартиновської читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

молоко ― 250 мл

йогурт з пряженого молока 4% ― 500 г

желатин листковий ― 5 г (3 листочки)

цукор за бажанням ― 30 г

інжирний персик чи інші фрукти або ягоди ― за смаком

мигдалеві пелюстки

мед

м’ята чи базилік

Спосіб приготування:

Нагріваємо молоко до 80 °C, додаємо желатин (попередньо замочений у холодній воді) і цукор. Добре перемішуємо, проціджуємо. Поєднуємо з йогуртом, перемішуємо до однорідності. Розливаємо у формочки і годинку-дві охолоджуємо. Перед подачею прикрашаємо нарізаними фруктами, ягодами, мигдалем, медом, м’ятою.

Смачного!

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