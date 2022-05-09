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Торт «Медовик»: рецепт від Володимира Ярославського

09.05.2022

Торт «Медовик» смачний, солодкий і корисний смак з дитинства. Рецептом цього смачного торта поділився суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Покроковий рецепт «Медовик» читайте в матеріалі.

торт медовикІнгредієнти для коржа:

  • мед гречаний 200 мл
  • цукор 100 г
  • яйце велике 2 шт.
  • масло вершкове 100 г
  • сода 10 г
  • борошно 550 г

Інгредієнти для крему:

  • сметана 1 л
  • мед 180 мл

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Приготування:

  1. Всі інгредієнти для коржа, крім борошна, гріємо на водяній бані до піноутворення.
  2. Всипаємо туди борошно і замішуємо швидко тісто.
  3. Остуджують і поки ледь ще тепле ділимо на 5 дуже тонких коржів.
  4. Викочувати і випікати на пергаменті при температурі 155 градусів до карамельного кольору.
  5. Для крему збиваємо сметану з медом.
  6. У формі викладаємо коржі і перешаровувати кремом.
  7. Дати настоятися ніч.

Смачного!

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