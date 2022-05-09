Сирники – проста, корисна і дуже смачна страва. Також вона ідеально підходить для легкого та поживного сніданку. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування сирників читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

сир (віджатий) – 300 г

яйця – 1 шт.

цукор – 25 г

борошно – 50 г (2 великі ложки з гіркою)

Приготування:

Змішати сир, яйце і цукор виделкою. Додати борошно і ще раз перемішати. Викласти на дошку або стіл, присипаний борошном. Сформувати «ковбасу», нарізати ножем і сформувати сирники. Обсмажити з обох сторін до рум’яності, потім запекти в духовці. Або досмажити ще по 1 разу з обох боків уже під кришкою. В цьому разі не робіть вироби дуже товстими. Подаємо з тим, що ви любите – сметана, варення або згущене молоко. На фото – так подаю у себе в ресторані.

Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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