Чебуреки: рецепт від Володимира Ярославського

Чебуреки — страва, можливо, й не корисна для фігури, однак така смачна й запашна, що зрідка можна себе нею побалувати! Секрет приготування найсмачніших чебуреків нам розкрив суддя шоу «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський. Детальніше читайте в матеріалі.

Олія для смаження — 500 мл

Їсти краще, склавши навпіл, щоб утворився «конверт» і не витікав сік.

Смачного!

Більше на тему: Печиво «Брауні з малиновим ганашем» від Єлизавети Глінської

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.